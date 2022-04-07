بنزيمة يواصل تسجيل "الهاتريك" ويقرب ريال مدريد من التأهل

سجل كريم بنزيمة ثلاثية جديدة ليقود ريال مدريد للفوز خارج أرضه 3-1 على تشيلسي حامل اللقب في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في لندن يوم الأربعاء.
وأحرز مهاجم فرنسا ثلاثية في اللقاء السابق أمام باريس سان جيرمان ليقود ريال لانتفاضة في إياب دور 16.
وهز بنزيمة الشباك مرتين في غضون ثلاث دقائق في ملعب "ستامفورد بريدج" من ضربتي رأس رائعتين ليتقدم الزوار 2-صفر في الدقيقة 24.
ولم يستسلم فريق المدرب توماس توخيل وقلص الفارق عبر كاي هافيرتز قبل نهاية الشوط الأول.
لكن بنزيمة لجأ إلى هوايته في استغلال أخطاء الحراس وأكمل الثلاثية في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني بعد تمريرة خاطئة من الحارس إدوار مندي ليسدد في المرمى الخالي.
وستكون فرصة متصدر الدوري الإسباني أكبر في التأهل للمربع الذهبي عند خوض الإياب في سانتياجو برنابيو الأسبوع المقبل.
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