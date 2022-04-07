تن هاغ يقترب من تدريب مانشستر يونايتد

كشفت وسائل إعلامية في انجلترا عن قرب تعيين نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم للمدرب الهولندي إريك تن هاغ مديرا فنيا جديدا للفريق للموسم المقبل.



وأفادت شبكة "إي إس بي إن" بأن من الممكن أن يخلف مدرب أياكس امستردام الحالي المدرب الألماني رالف رانغنيك الذي يتولى تدريب الشياطين الحمر مؤقتا حتى نهاية الموسم بعد إقالة المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير.



وذكرت أيضا أن المحادثات بين أياكس ويونايتد تسارعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة ورجحت إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال الأيام المقبلة.



تجدر الإشارة إلى أن تن هاغ يتولى تدريب أياكس منذ عام 2017، وقد قاد الفريق مرتين للفوز ببطولتي الدوري والكأس معا (2019 و2021)، كما وصل بالفريق مرة إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا (2019)، بينما ودع أياكس البطولة هذه المرة في دور ثمن النهائي وذلك بعد أن حقق الفريق ستة انتصارات في دور المجموعات.



واولى تن هاغ تولى أيضا تدريب الفريق الرديف لبايرن ميونخ في الفترة بين 2013 و2015.

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