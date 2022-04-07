ساباهان يهزم بختاكور.. والغرافة يتعادل مع فولاذ

استهل سباهان الإيراني مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا بالفوز على باختاكور الأوزبكي 3-1 يوم الخميس ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة االرابعة من المسابقة، بينما تعادل الغرافة القطري مع فولاذ خوزستان الإيراني بلا أهداف في المجموعة الثالثة.



وتقدم دراغان تشيران لباختاكور في الدقيقة 28، قبل أن يدرك شهريار مجانلو التعادل لسباهان في الدقيقة 49.



وعاد مجانلو ليضيف الهدف الثاني لسباهان في الدقيقة 55، قبل أن يضيف محمد رضا حسيني الهدف الثالث في الدقيقة 70.



وعجز الغرافة وفولاذ عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إهدار الفرص التي سنحت لهم طوال التسعين دقيقة، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة وحيدة.

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