فياريال يفجر المفاجأة ويتغلب على بايرن ميونخ

فاز فياريال بشكل مفاجئ 1-صفر على ضيفه بايرن ميونخ في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء.



وسجل أرنو دانجوما هدف فياريال بعدما قابل كرة عرضية من داني باريخو وسجل من مدى قريب بعد ثماني دقائق من البداية.



وسيحاول فياريال، الذي أطاح بيوفنتوس من دور الستة عشر بدوري الأبطال، مواصلة مغامرته في البطولة عندما يخوض مباراة الإياب في ميونخ يوم الثلاثاء المقبل

مادة اعلانية