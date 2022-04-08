برشلونة ينجو من آينتراخت فرانكفورت بهدف توريس

خيم التعادل الإيجابي 1 - 1 على لقاء آينتراخت فرانكفورت الألماني وضيفه برشلونة الإسباني يوم الخميس في ذهاب دور الثمانية لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.



وأسفرت باقي المباريات عن تعادل لايبزيغ الألماني 1 - 1 مع ضيفه أتالانتا الإيطالي، في حين تغلب سبورتينغ براغا البرتغالي 1 - صفر على ضيفه رينجرز الأسكتلندي.

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وفي مدينة فرانكفورت، بادر أصحاب الأرض بالتسجيل عن طريق أنسجار كناوف في الدقيقة 48، قبل أن يتعادل فيران توريس لمصلحة برشلونة في الدقيقة 66.



واضطر فرانكفورت للعب بعشرة لاعبين بدءا من الدقيقة 77، عقب تلقى البرازيلي توتا البطاقة الحمراء لحصوله على الإنذار الثاني.



وبهذا التعادل، حافظ برشلونة على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الـ14 على التوالي، حيث ترجع أخر هزيمة تعرض لها الفريق الإسباني إلى 20 يناير الماضي، عندما خسر 2 - 3 أمام أتلتيك بلباو في دور الـ16 لبطولة كأس ملك إسبانيا.



بتلك النتيجة، أصبح يتعين على كلا الفريقين الفوز في مباراة العودة، التي ستقام على ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتالوني يوم الخميس القادم من أجل الاستمرار في البطولة.