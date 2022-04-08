تشافي: "العشب" سبب تعادلنا مع فرانكفورت

لم يكن تشافي هرنانديز مدرب برشلونة سعيدا بحالة ملعب أينتراخت فرانكفورت وقال إن فريقه عانى لتقديم أفضل ما لديه بسبب حالة العشب في التعادل 1-1 مع مضيفه في ذهاب دور الثمانية في الدوري الأوروبي لكرة القدم.



وتقدم أنزاجر كناوف لأينتراخت في الشوط الأول قبل أن يدرك فيران توريس التعادل لبرشلونة بعد الاستراحة، وأكمل صاحب الأرض المباراة بعشرة لاعبين.



وأبلغ تشافي الصحافيين: أينتراخت قوي من الناحية البدنية وخطير في الهجمات المرتدة وأتيحت له الفرص لكنه فشل في استغلالها. الملعب كان سيئا ومن الصعب اللعب عليه. العشب لم يكن في أفضل حالاته وهذا ما جعل الأمور صعبة بالنسبة لنا.



وأضاف: أعتقد أن الملعب سيكون أفضل في مباراة الإياب. لم نمرر الكرة بشكل جيد وهذه حقيقة أخرى كلفتنا الكثير. كان يجب لمس الكرة أكثر وهو ما تسبب في بطء تمريراتنا. الأمور ستكون مختلفة في كامب نو.



وربما يغيب جيرار بيكيه عن برشلونة في مباراة الإياب بعد خروج المدافع المخضرم في الدقيقة 22 للإصابة.



وقال برشلونة في بيان: بيكيه سيخضع لمزيد من الفحوصات لمعرفة حجم الإصابة، لكنها تبدو مشكلة في عضلات الفخذ.

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