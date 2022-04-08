توخيل يجتمع باللاعبين بعد الهزيمة أمام ريال مدريد

عقد الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، جلسة خاصة مع لاعبي فريقه أوضح لهم فيها بعض الحقائق بعد تلقي الفريق هزيمتين أمام كل من برينتفورد وريال مدريد الإسباني.

وكشف مدرب تشيلسي عن أن الاجتماع الذي عقد الخميس، لم يقم فيه اللاعبون بأي دور آخر باستثناء الاستماع لوجهة نظره.

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وغالبا ما تكون تلك الجلسات من أجل النقاش والاستماع لوجهات النظر، لكن توخيل عبر عن خيبة أمله في تلك المرة، مشيرا إلى الأخطاء التي ارتكبها الفريق، وأكد أن اللاعبين سيحصلون على دعمه أثناء محاولاتهم للعودة إلى الطريق الصحيح.

وقال توخيل في مؤتمر صحافي، يوم الجمعة: لم تكن جلسة للمناقشة، الاجتماع كان أشبه كثيرا بمحاولتي لتوضيح وجهة نظري، هذا ضروري أحيانا.

وأضاف: نأخذ آراء اللاعبين على محمل الجد غالبا، لكن في آخر مباراتين اعتقدنا أنه يجب أن نوضح وجهة نظرنا، لكن خلف الأبواب المغلقة وفي أجواء يمكن للجميع فيها توجيه الانتقادات.

وتابع: نحن لا نوجه الاتهامات، ولا نبحث عن المذنبين، نحن في ذلك الوضع معا، كنا بحاجة لتوضيح بعض الأشياء التي لم تعجبنا في أسلوب لعبنا، وأننا يمكننا الدفاع بشكل أفضل.

وخسر تشيلسي 1 - 4 أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي الأسبوع الماضي، قبل أن يخسر 1- 3 أمام ريال مدريد الإسباني في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.

وبدأت أمال تشيلسي في الحفاظ على لقب دوري أبطال أوروبا في التلاشي، فيما قال توخيل إن تشيلسي افتقد للبناء بشكل صحيح بعد سقوطه بثلاثية كريم بنزيمة.

وقال توخيل: اعتقدت أننا لدينا فرصة كبيرة. موضحا حاجته للحديث مع الفريق.