مدافع أتلتيكو: جواو وغريزمان وسواريز أفضل من بنزيمة

رأي خوانفران توريس، المدافع السابق لأتلتيكو مدريد الإسباني، أن ثلاثي الفريق جواو فيليكس وغريزمان وسواريز أفضل كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد والمنتخب الفرنسي.

وخطف بنزيمة الأنظار مؤخرا بعد تسجيله لثلاثية في مرمى تشيلسي بذهاب دور الـ 8 في دوري أبطال أوروبا، وقبلها "هاتريك" أيضا في مرمى باريس سان جيرمان ضمن إياب ثمن نهائي البطولة.

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إلا أن تألق بنزيمة في دوري أبطال أوروبا وتواجده في صدارة هدافي الدوري الإسباني بـ "24 هدفا"، لم يقنع المدافع الذي ارتدى قميص أتلتيكو مدريد في الفترة من 2011 إلى 2019، الذي قال في تصريحات لإذاعة "ماركا": بنزيمة لاعب جيد جدا، من الجيد رؤية لاعبين مثله بغض النظر عن الفريق الذي يلعب له، على أي حال، بالنسبة لي فإن جواو فيليكس ولويس سواريز وأنطوان غريزمان أفضل منه.