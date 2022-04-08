مدرب برينتفورد: مهتمون ببقاء إريكسن

قال توماس فرانك، المدير الفني لفريق برينتفورد، إنه يحبذ فكرة الإبقاء على النجم الدنماركي كريستيان إريكسن في صفوف الفريق، بعد نهاية الموسم الجاري، مشيرا إلى أنه يملك فرصة حقيقية لذلك.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، أن إريكسن قدم أداء جيدا مع الفريق، حيث سجل الفريق ثلاثة انتصارات من خلال مشاركاته، لكن عقده ينتهي الصيف المقبل.

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وسجل النجم البالغ من العمر "30 عاما" أول هدف له في الدوري الإنجليزي منذ أن عانى من سكتة قلبية في منافسات يورو 2020، وذلك في شباك تشيلسي في المباراة التي انتهت 4 - 1 لفريقه.

وتضمنت الأندية الراغبة في ضم النجم الدنماركي وإنهاء مسيرته مع الفريق الموجود في غرب لندن، فريقه السابق توتنهام ومانشستر يونايتد ونيوكاسل.

بينما لم يتوقع مدرب برينتفورد حدوث أي جديد في الأمر حتى نهاية الموسم، لكنه أبدى رغبته في بقاء مواطنه الدنماركي.

وردا على سؤال حول إمكانية بقاء إريكسن: أعتقد أنني سأسمع هذا السؤال قبل وبعد كل مباراة حتي يتقرر شيء بطريقة ما.

وأضاف: الأمر هو أنني أظن أنه لن يتقرر أي شيء قبل نهاية الموسم، نحن مهتمون ببقائه للغاية، سأحب ذلك.

وتابع مدرب برينتفورد: متى سيتأكد ذلك، فهذا ما يمكننا الحديث عنه، ما يمكنني قوله بأننا نتحدث كل أسبوع، لكن ذلك ليس له صلة بالأمر.

وأوضح فرانك: أعتقد أنكم جميعا تتفهمون أننا نرغب في بقائه، والأمر يعود إليه ليرى ما يرغب في فعله. أعتقد أن فرص إبقائه لدينا تصل إلى مئة بالمئة.

وتم تركيب جهاز منظم ضربات القلب لإريكسن، وذلك عقب انهياره على أرض الملعب خلال مواجهة منتخب بلاده الدنمارك مع فنلندا في أمم أوروبا الصيف الماضي.

وجاءت عودته للملاعب مجددا لتشهد تسجيله هدفين لمنتخب بلاده، بالإضافة إلى تسجيل الهدف الثاني لفريق برينتفورد في شباك تشيلسي بطل أوروبا مع مدربه الألماني توماس توخيل.