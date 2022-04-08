مدرب وست هام ينتقد مشجعاً اقتحم أرض الملعب

وجه ديفيد مويس المدير الفني لفريق وست هام الإنجليزي، انتقادات لمشجع اقتحم أرضية الملعب وأفسد هجمة واعدة للفريق في مواجهة ليون الفرنسي، خلال المباراة التي انتهت بتعادل الفريقين 1 - 1 يوم الخميس في ذهاب دور الثمانية من الدوري الأوروبي لكرة القدم.
وللمرة الثانية في المباراة، اقتحم مشجع أرضية الملعب، وقد كان ذلك في لحظة شن وست هام هجمة خطيرة علما بأنه كان يلعب ناقصا في ذلك الوقت، حيث طرد آرون كريسويل من صفوف الفريق في الدقيقة 45.
وقال مويس: شعرت بالحيرة. هذا نادٍ جيد بالفعل ويفعل العديد من الأشياء الجيدة، لكن هذه الأشياء التي شاهدناها الليلة لم تساعد الفريق، فقد كنا في هجمة مرتدة ولدينا فرصة للتسجيل.
ويخوض وست هام دور الثمانية في بطولة أوروبية كبرى للمرة الأولى خلال 41 عاما، وقد افتتح التسجيل في مباراة رغم النقص العددي، وتقدم عن طريق جارود بوين في الدقيقة 52.
وبعدها تعادل ليون بهدف سجله تانجي ندومبيلي في الدقيقة 66، ومن المنتظر أن تحسم المواجهة عبر مباراة الإياب المقررة في فرنسا يوم الخميس المقبل.
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