"فيفا" يدعم 140 لاعباً بـ 16 مليون دولار

خصص الاتحاد الدولي لكرة القدم مبلغ 16 مليون دولار، وذلك للتعويض الجزئي للاعبين الذين لم يتقاضوا رواتبهم في الفترة الماضية ، وليس لديهم أي فرصة لتلقي الرواتب المتفق عليها مع أنديتهم.

وقال فيفا عبر موقعه الرسمي، يوم الجمعة: من المقرر أن يتم تعويض 140 لاعبًا إضافيًا من صندوق الاتحاد الدولي لكرة القدم للاعبي كرة القدم، بعد قرار اتخذته اللجنة التوجيهية للنقابة الدولية للاعبي كرة القدم للمحترفين بما يتماشى مع بروتوكول البرنامج.

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وأضاف: لقد تم إنشاء صندوق الاتحاد الدولي لكرة القدم للاعبين في عام 2020 لتقديم المساعدة المالية للاعبين الذين لم يتقاضوا رواتبهم ولم تتح لهم فرصة تلقي الرواتب المتفق عليها مع أنديتهم على النحو الواجب، وكان أكثر من 1000 لاعب قد تلقوا بالفعل مدفوعات من صندوق الاتحاد الدولي لكرة القدم للاعبين العام الماضي خلال مرحلة التقديم الأولية.

وأوضح: يتوافق 140 طلبا معتمدا مع المرحلة الثانية ويتعلق بالفترة من يوليو إلى ديسمبر 2020، والتي تم فيها تخصيص حوالي 3 ملايين دولار أميركي. بشكل عام، تم استلام الطلبات المتعلقة بـ 39 ناديًا من 22 اتحادًا عضوًا نتيجة خروج الأندية من العمل بسبب إجراءات الإفلاس، أو عدم الانتماء إلى الاتحاد العضو المعني أو التوقف عن المشاركة في كرة القدم الاحترافية تمامًا.

وتابع: كجزء من بدء البرنامج، خصص الاتحاد الدولي لكرة القدم 16 مليون دولار أميركي، والتي تم تقسيمها إلى أربع دورات التقديم هي 5 ملايين دولار أميركي في 1 يوليو 2015 حتى 30 يونيو 2020 ، و3ملايين دولار أميركي في 1 يوليو 2020 حنى 31 ديسمبر 2020 ، و4 ملايين دولار أميركي في 1 يناير 2021 حتى 31 ديسمبر 2021 ، و4 ملايين دولار أميركي في 1 يناير 2022 حتى 31 ديسمبر 2022.

وقال: مع انتهاء فترتين من فترات طلبات التقديم الأربعة، يرحب الاتحاد الدولي لكرة القدم الآن بتقديم الطلبات التي تغطي الفترتين 3 و4 عبر صفحة التطبيق.

وقال إميليو جارسيا سيلفيرو، رئيس الشؤون القانونية والامتثال بالاتحاد الدولي لكرة القدم: صندوق الاتحاد الدولي لكرة القدم للاعبي كرة القدم له تأثير كبير من حيث ضمان حماية اللاعبين المحتاجين، وبالتعاون مع النقابة الدولية للاعبي كرة القدم للمحترفين، نتطلع إلى دخول النصف الثاني من هذه المبادرة التاريخية، والتي توفر دعمًا أساسيًا للممثلين الرئيسيين في كرة القدم.

وأضاف: بالتوازي مع هذه المبادرة، اتخذنا خطوات ملموسة في السنوات الأخيرة نحو زيادة تحسين إطارنا القانوني، على وجه التحديد من أجل التعامل مع عدم دفع أجور اللاعبين.

فيما قال روي فيرمير المدير القانوني للنقابة الدولية للاعبي كرة القدم للمحترفين، إن صندوق الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم أثبت مرة أخرى أنه ضمان هام للاعبي كرة القدم المحترفين في جميع أنحاء العالم، وأضاف أنه في المرحلة الثانية من الصندوق، سيشهد 140 لاعبًا آخر من 15 اتحادًا استرداد جزء كبير من أجورهم غير المدفوعة في البلدان التي لا توجد فيها آليات حماية كافية للرواتب على المستوى المحلي.

وأوضح: من الصعب للغاية على اللاعبين التعامل مع موقف يعلمون فيه أنهم يستحقون رواتبهم لكنهم محرومون من أخدها، ويصبح الأمر أكثر صعوبة عندما يكون ذلك بسبب إدارة النادي غير المسؤولة. كانت موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم على إنشاء هذا الصندوق بمثابة تغيير لقواعد اللعبة بالنسبة للعديد من اللاعبين، وينبغي أن تكون بمثابة مخطط للهيئات الحاكمة لكرة القدم الأخرى على المستويين الوطني والقاري.ي