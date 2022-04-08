"يويفا" يتهم مشجعي أتلتيكو بالعنصرية

اتهم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مشجعي أتلتيكو مدريد بطل إسبانيا بالسلوك العنصري والشغب خلال مباراة فريقهم في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي هذا الأسبوع والتي انتهت بفوز الفريق الإنجليزي صاحب الأرض.



وقال "يويفا" إنه فتح تحقيقا في هذه الأحداث التي وقعت في ملعب الاتحاد بمانشستر.



ولم يتطرق اليويفا إلى تفاصيل المخالفات لكنه أشار إلى أن لجنة التحكم والقيم والانضباط التابعة له ستبت في القضية في الموعد المناسب.



وانتهت المباراة بهزيمة أتلتيكو 1-صفر في ملعب سيتي بفضل هدف الفوز الذي أحرزه كيفن دي بروين في الشوط الثاني. وستقام مباراة العودة بين الفريقين الأربعاء المقبل.

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