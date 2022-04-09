إنتر يزيد الضغط على ميلان بنقاط فيرونا

أصبح إنتر ميلان حامل اللقب على بعد نقطة واحدة فقط من صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه على ضيفه فيرونا 2 - صفر يوم السبت في المرحلة الثانية والثلاثين من المسابقة.
وواصل إمبولي إهدار النقاط في الدوري الإيطالي بتعادله مع ضيفه سبيزيا سلبيا. وعلى ملعب جوزيبي مياتزا، حسم إنتر ميلان الفوز في الشوط الأول حيث تقدم نيكولو باريلا بهدف في الدقيقة 22 ثم أضاف البوسني إدين دجيكو الهدف الثاني في الدقيقة 30.
الفوز رفع رصيد إنتر ميلان إلى 66 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف ميلان المتصدر، ومتفوقا بفارق الأهداف فقط على نابولي صاحب المركز الثالث. وسجل إنتر ميلان الفوز التاسع عشر مقابل تسعة تعادلات وثلاث هزائم.
وعلى ملعب كارلو كاستيلاني، رفع إمبولي رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثاني عشر مقابل 33 نقطة لسبيزيا في المركز الخامس عشر.
-
إنتر يعبر يوفنتوس في قمة الجولة بجزائية هاكاناستعاد إنتر نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، وعاد للمنافسة بقوة على لقب البطولة هذا الموسم، ... رياضة عالمية
-
موقعة إنتر ويوفنتوس في الواجهة تزامناً مع عودة كاملة للجمهوربعدما كانت إحدى أولى المباريات التي تقام خلف أبواب موصدة في مارس 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا، ستكون موقعة "ديربي إيطاليا" بين يوفنتوس وإنتر حامل اللقب ... رياضة
-
إنتر يواصل تعثراته بالتعادل مع فيورنتيناتعادل إنتر ميلان مع ضيفه فيورنتينا 1 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.وكان فيورنتينا هو ... رياضة عالمية