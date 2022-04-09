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إنتر يزيد الضغط على ميلان بنقاط فيرونا

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احتفال دجيكو

إنتر يزيد الضغط على ميلان بنقاط فيرونا

روما - د ب أ

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أصبح إنتر ميلان حامل اللقب على بعد نقطة واحدة فقط من صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه على ضيفه فيرونا 2 - صفر يوم السبت في المرحلة الثانية والثلاثين من المسابقة.

وواصل إمبولي إهدار النقاط في الدوري الإيطالي بتعادله مع ضيفه سبيزيا سلبيا. وعلى ملعب جوزيبي مياتزا، حسم إنتر ميلان الفوز في الشوط الأول حيث تقدم نيكولو باريلا بهدف في الدقيقة 22 ثم أضاف البوسني إدين دجيكو الهدف الثاني في الدقيقة 30.

الفوز رفع رصيد إنتر ميلان إلى 66 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف ميلان المتصدر، ومتفوقا بفارق الأهداف فقط على نابولي صاحب المركز الثالث. وسجل إنتر ميلان الفوز التاسع عشر مقابل تسعة تعادلات وثلاث هزائم.

وعلى ملعب كارلو كاستيلاني، رفع إمبولي رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثاني عشر مقابل 33 نقطة لسبيزيا في المركز الخامس عشر.

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