توتنهام يستغل خسارة أرسنال برباعية أستون فيلا

أحرز سون هيونغ-مين ثلاثة أهداف ليقود توتنهام هوتسبير لتعزيز موقعه في المركز الرابع بالفوز 4-صفر على أستون فيلا صاحب الأرض في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.
ومع خسارة أرسنال أمام برايتون آند هوف ألبيون في وقت سابق تقدم توتنهام بثلاث نقاط على جاره اللندني، حيث يملك 57 نقطة من 31 مباراة، مقابل 30 مباراة لمنافسه.
وتقدم الكوري الجنوبي سون بهدف لتوتنهام في الدقيقة الثالثة بعدما تابع تسديدة مرتدة من هاري كين من حافة منطقة الجزاء، وسدد كرة قوية بقدمه اليسرى داخل الشباك.
وصنع فيلا عدة فرص لإدراك التعادل لكنه لم يكن محظوظا، إلى جانب تألق الحارس هوغو لوريس، ليخرج توتنهام متقدما في الشوط الأول.
وصنع كين الهدف الثاني لتوتنهام في الدقيقة 50، حيث مرر الكرة إلى ديان كولوسيفسكي الذي ركض بسرعة نحو منطقة الجزاء قبل أن يهز شباك الحارس إميليانو مارتينيز. وجاء الهدف الثالث بشكل مشابه، حيث لمس كين تمريرة طويلة برأسه نحو سون الذي انطلق ناحية المرمى وسجل ببراعة.
وأكمل سون أهدافه في الدقيقة 71، حيث كان على الجانب الأيمن ثم مرر إلى كولوسيفسكي، ولم يكن اللاعب السويدي أنانيا، وأعادها مجددا إلى زميله الكوري الجنوبي ليسدد في القائم ثم تدخل الكرة المرمى.
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