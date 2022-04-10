ريال مدريد يهزم خيتافي بثنائية ويعزز صدارته

عزز ريال مدريد صدارته لترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه خيتافي 2 - صفر يوم السبت ضمن منافسات المرحلة 31 من المسابقة.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 72 نقطة، بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه فريق إشبيلية صاحب المركز الثاني، وبفارق 15 نقطة عن غريمه التقليدي برشلونة صاحب المركز الثالث، والذي لعب مباراتين أقل. على الجانب الآخر تجمد رصيد خيتافي عند 32 نقطة في المركز الرابع عشر.

مادة اعلانية

وتقدم ريال مدريد في الدقيقة 38 عن طريق لاعبه البرازيلي كاسيميرو، قبل أن يضيف لوكاس فاسكيز الهدف الثاني في الدقيقة 68.

وبدأ الريال المباراة بضغط مباشر على منافسه، وسجل هدفا في الدقيقة الرابعة، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل على المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، المتألق في الآونة الأخيرة.

ولم يؤثر إلغاء الهدف على أداء الريال، بل واصل الفريق سيطرته على المباراة، فيما تراجع خيتافي لمنطقة جزائه في محاولة لمنع الهجمات الخطيرة التي يشنها الثلاثي فينسيوس جونيور ورودريغو وبنزيمة، وتصدى الحارس ديفيد سوليس لأكثر من فرصة خطيرة.

وسدد لوكاس فاسكيز لاعب ريال مدريد، كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت إلى جوار القائم الأيسر لمرمى خيتافي في الدقيقة 15. وتصدى سوريا لتسديدة خطيرة من فينسيوس في الدقيقة 20، ليمنع بذلك محاولة خطيرة من هجوم ريال مدريد.

وأثمر ضغط ريال مدريد المكثف، عن تسجيل هدف التقدم عن طريق البرازيلي كاسيميرو في الدقيقة 38، حيث استفاد من كرة عرضية من زميله فينسيوس جونيور، ليضع الكرة بضربة رأس في الشباك.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم ريال مدريد 1 - صفر. وخيم الهدوء على أحداث ربع الساعة الأولى من الشوط الثاني، حيث لم تشهد العديد من الفرص من جانب الفريقين.

وفي الدقيقة 65 سدد فيدريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد كرة قوية من ضربة حرة مباشرة، لكنها مرت إلى جوار القائم الأيسر لمرمى خيتافي.

ونجح ريال مدريد في إضافة الهدف الثاني عن طريق لوكاس فاسكيز في الدقيقة 68، بعدما تلقى تمريرة من رودريجو، ليدخل وسط منطقة الجزاء ويسدد كرة قوية سكنت شباك خيتافي.

وبعد الهدف اندفع خيتافي محاولا تدارك الموقف وتسجيل ولو هدف وحيد، لكن ذلك أسفر عن وجود مساحات في خط دفاعه استغلها ريال مدريد، وكاد مدافعه ميلتاو أن يسجل هدفا في الدقيقة 73 بعدما سدد كرة قوية لكنها مرت إلى جوار القائم الأيمن للمرمى. ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بفوز ريال مدريد 2 - صفر.