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إغلاق جزئي لمدرج أتلتيكو مدريد بسبب "سلوك عنصري"

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صورة سابقة لجماهير أتلتيكو

إغلاق جزئي لمدرج أتلتيكو مدريد بسبب "سلوك عنصري"

زيورخ - رويترز

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يوم الاثنين معاقبة أتلتيكو مدريد بغلق جزئي لملعبه واندا متروبوليتانو في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي يوم الأربعاء بسبب "سلوك عنصري" من مشجعيه.

وسجل كيفن دي بروين هدف فوز سيتي 1-صفر على أتلتيكو في مانشستر في مباراة الذهاب يوم الثلاثاء الماضي، وبعد المواجهة وجه اليويفا اتهاما لجماهير بطل إسبانيا بسبب الشغب والتصرف بعنصرية.

وقالت لجنة الانضباط إنها عاقبت أتلتيكو بغلق جزئي لملعبه في مباراة واحدة مقبلة على أرضه في دوري الأبطال.

وأضاف الاتحاد الأوروبي في بيان "أبلغنا أتلتيكو مدريد قبل المباراة بغلق جزء من مدرجاته بسعة خمسة آلاف متفرج على الأقل". وطلب اليويفا أيضا من أتلتيكو عرض لافتة عليها عبارة لمكافحة العنصرية إلى جانب شعار الاتحاد الأوروبي للعبة.

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