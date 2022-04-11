شنغهاي بورت ينسحب من دوري أبطال آسيا بسبب كورونا

انسحب نادي شنغهاي بورت الصيني من منافسات دوري أبطال آسيا في كرة القدم، نتيجة القيود الصحية القاسية المفروضة من السلطات على المدينة لمواجهة موجة جديدة من فيروس كورونا.

وتعيّن على النادي الذي بلغ نصف نهائي المسابقة في 2017 عندما كان يعرف باسم شنغهاي سيبغ، خوض دور المجموعات بنظام التجمّع في تايلاند بدءاً من يوم السبت.

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لكن الاتحاد الآسيوي للعبة قال إن شنغهاي، بطل الصين عام 2018، انسحب متحدثاً عن "قيود سفر.. نتيجة إجراءات الإغلاق الأخيرة التي تم فرضها في شانغهاي".

والفريق الذي يضم البرازيلي أوسكار لاعب وسط تشلسي الإنجليزي سابقاً، لن يتم استبداله في المجموعة العاشرة بحيث ستلغى مبارياته، بحسب الاتحاد القاري.

وستتألف المجموعة فقط من تشيانغراي التايلاندي، كيتشي من هونغ كونغ وفيسيل كوبي الياباني الذي يضم الإسباني المخضرم أندريس إنييستا.

وأُغلقت شنغهاي مع سكانها البالغ عددهم 25 مليون نسمة تدريجاً منذ نهاية مارس الماضي، مع ارتفاع الاصابات بمتحوّر أوميكرون في ظل محاولات الصين القضاء على فيروس كورونا.