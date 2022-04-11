.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

شنغهاي بورت ينسحب من دوري أبطال آسيا بسبب كورونا

  • الخط
الفريق الصيني

شنغهاي بورت ينسحب من دوري أبطال آسيا بسبب كورونا

كوالالمبور - فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

انسحب نادي شنغهاي بورت الصيني من منافسات دوري أبطال آسيا في كرة القدم، نتيجة القيود الصحية القاسية المفروضة من السلطات على المدينة لمواجهة موجة جديدة من فيروس كورونا.

وتعيّن على النادي الذي بلغ نصف نهائي المسابقة في 2017 عندما كان يعرف باسم شنغهاي سيبغ، خوض دور المجموعات بنظام التجمّع في تايلاند بدءاً من يوم السبت.

لكن الاتحاد الآسيوي للعبة قال إن شنغهاي، بطل الصين عام 2018، انسحب متحدثاً عن "قيود سفر.. نتيجة إجراءات الإغلاق الأخيرة التي تم فرضها في شانغهاي".

والفريق الذي يضم البرازيلي أوسكار لاعب وسط تشلسي الإنجليزي سابقاً، لن يتم استبداله في المجموعة العاشرة بحيث ستلغى مبارياته، بحسب الاتحاد القاري.

وستتألف المجموعة فقط من تشيانغراي التايلاندي، كيتشي من هونغ كونغ وفيسيل كوبي الياباني الذي يضم الإسباني المخضرم أندريس إنييستا.

وأُغلقت شنغهاي مع سكانها البالغ عددهم 25 مليون نسمة تدريجاً منذ نهاية مارس الماضي، مع ارتفاع الاصابات بمتحوّر أوميكرون في ظل محاولات الصين القضاء على فيروس كورونا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
موفد العربية يرصد سير الهدنة اليمنية في حجة موفد العربية يرصد سير الهدنة اليمنية في حجة
اكتشف المزيد