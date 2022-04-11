كاسيميرو: لن نتعامل مع تشيلسي "باستخفاف"

أكد كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد أن فريقه لم يحسم بعد مواجهة دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام تشيلسي رغم فوزه ذهابا 3-1 على ملعب ستامفورد بريدج.

وانتقد توماس توخيل مدرب تشيلسي فريقه بشدة بعد الهزيمة الأسبوع الماضي، وقال إنه "سيكون من المستحيل" التعافي من هذه الخسارة وهي كلمات لم تمر مرور الكرام في غرفة ملابس ريال مدريد.

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وقال كاسيميرو في مؤتمر صحافي يوم الاثنين "لن نقع في هذا الفخ. ربما لعبنا أفضل 90 دقيقة هذا الموسم في لندن الأسبوع الماضي وقطعنا خطوة كبيرة نحو التأهل لقبل النهائي لكن لا يجب الإفراط في الثقة. سمعنا جميعا ما قاله توماس توخيل. لن ننخدع بهذا الكلام. نعلم أنها ستكون مباراة صعبة. تشيلسي حامل اللقب ولن نتعامل معه باستخفاف. يمكنني أن أؤكد لكم ذلك".

ودعا كاسيميرو جماهير ريال مدريد لمؤازرة الفريق بقوة في سانتياغو برنابيو ومساعدته على استكمال المهمة التي بدأها في لندن.

وقال كاسيميرو "سنحتاج إلى جماهيرنا لمساندتنا منذ البداية. لا يمكننا الإفراط في الثقة وسنحتاج إلى جماهيرنا لخلق أجواء رائعة حتى نتمكن من التأهل إلى الدور قبل النهائي".

واتفق المدرب كارلو أنشيلوتي مع كاسيميرو على أن الفريق لن يقع في فخ تصريحات توخيل.

وأبلغ المدرب الإيطالي مؤتمرا صحافيا ردا على سؤال عما إذا كان توخيل يمارس ألعابا ذهنية ضد فريقه "تشيلسي سيأتي إلى هنا لقلب الأمور. لا يساورني أي شك في ذلك. يمكنه أن يقول ما يشاء، لكنني متأكد من أن تشيلسي سيأتي إلى هنا للفوز، هذه هي روح كرة القدم، وروح الأندية الكبيرة واللاعبين العظماء، الذين لا يستسلمون أبدا. أنا محظوظ لأن لدي مجموعة من اللاعبين يعرفون هذه الأنواع من المباريات جيدا، وأن أي شيء يمكن أن يحدث. يتمتعون بروح قتالية عالية ويسعدون بفرصة الوصول إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا. لكن تشيلسي فريق رائع. إنه منافس قوي. يجب أن نتعامل معه باحترام كبير وسنفعل ذلك".