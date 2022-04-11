ميلان يخسر فرصة الابتعاد بالصدارة أمام تورينو

تعادل ميلان المتصدر دون أهداف للمباراة الثانية على التوالي وهذه المرة مع تورينو يوم الأحد، ليصبح الفارق نقطتين مع إنتر ميلان صاحب المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وكانت الفرصة الوحيدة الخطيرة في الشوط الأول عن طريق دافيدي كالابريا لكنه أهدرها، بينما ظهر التوتر على ميلان في سعيه لحصد لقب الدوري لأول مرة منذ 2011.

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وتحسن أداء تورينو بعد الاستراحة، وسدد لاعبه ميرجيم فويفودا كرة قوية أنقذها مايك مينيان حارس ميلان ببراعة، قبل أن يسدد أندريا بيلوتي مهاجم إيطاليا في الشبكة الجانبية للمرمى.

ولم يصنع ميلان خطورة كبيرة في مباراة تأتي عقب التعادل دون أهداف مع بولونيا يوم الاثنين الماضي. وأصبح رصيد ميلان 68 نقطة من 32 مباراة وبفارق نقطتين عن إنتر الذي يملك مباراة واحدة مؤجلة. ويأتي تورينو بالمركز 11 وله 39 نقطة.