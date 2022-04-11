ناغلسمان: لن نلعب مباراتين سيئتين أمام فياريال

عبر يوليان ناغلسمان مدرب بايرن ميونخ يوم الاثنين عن ثقته في قدرة فريقه على تخطي عقبة فياريال في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء رغم أن العملاق البافاري قدم مباراة سيئة ذهابا.

وتجرع بايرن أول هزيمة له في البطولة هذا الموسم بعدما خسر 1-صفر في إسبانيا الأسبوع الماضي في مباراة سيطر خلالها فياريال على مجريات اللعب وسدد في إطار المرمى وأهدر العديد من الفرص لتسجيل المزيد من الأهداف.

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وقال ناغلسمان في مؤتمر صحفي افتراضي "لعبنا مباراة سيئة بينما قدم المنافس أفضل مباراة له. لن يتكرر هذا الأمر. لن نلعب بشكل سيء مرتين أمام نفس المنافس".

كما غاب بايرن عن مستواه رغم فوزه 1-صفر على أوجسبورج في الدوري الألماني يوم السبت حيث لم ينجح في الحصول على ركلة ركنية واحدة في الشوط الأول بأكمله. وقال ناغلسمان إن هذا التراجع النسبي في المستوى سيكون مؤقتا.

وأضاف "نجحنا في السابق ويجب أن نفعل ذلك غدا. إنه أمر حتمي. من الطبيعي مع الألقاب الكثيرة التي فزنا بها والنجاح الكبير لسنوات طويلة أن نحتاج في بعض الأحيان إلى هذه الضغوط والتحديات لدفع الفريق للعب بأقصى طاقته".

ويطارد بايرن لقبه العاشر تواليا في الدوري الألماني وفاز بلقب دوري أبطال أوروبا لآخر مرة في 2020. وقال "أتوقع مباراة رائعة من جانبنا غدا".

وكان بايرن بطل أوروبا ست مرات المرشح الأوفر حظا قبل مواجهة فياريال الذي بلغ الدور قبل النهائي في دوري أبطال أوروبا عام 2006.

وتفوق الفريق الإسباني على بايرن ذهابا وقال ناغلسمان إن لاعبيه يحتاجون للعب بشراسة أكبر يوم الثلاثاء.

وقال "يجب أن نلعب بأقصى طاقتنا. افتقدنا الفعالية في الأمتار الأخيرة ذهابا. ارتكبنا أخطاء كثيرة.. كان بوسع المنافس تسجيل المزيد من الأهداف لكننا لم نفقد حظوظنا ويجب أن نظهر ذلك في أرض الملعب غدا".