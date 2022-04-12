أليسون: هدفنا الفوز بكل شيء

قال أليسون حارس مرمى فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم إنه وزملاءه يرغبون في الفوز بكل شيء، وذلك قبل فترة مزدحمة بالمنافسات، لكنها قد تشهد تتويج الفريق برباعية غير مسبوقة.

وتوج ليفربول بالفعل بلقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية في فبراير الماضي، ويتأخر حاليا بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر سيتي في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، كما يتنافس في دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي.

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ويتبقى أمام ليفربول 13 مباراة اعتبارا من الآن وحتى نهاية مايو، وذلك في حال وصوله إلى نهائي كل من دوري الأبطال وكأس الاتحاد الإنجليزي، وقد أبدى أليسون ثقة في قدرة الفريق على التعامل مع هذا الجدول المزدحم.

وفي مؤتمر صحفي عقد للحديث عن المباراة المقررة أمام بنفيكا البرتغالي يوم الأربعاء في إياب دور الثمانية بدوري الأبطال، تلقى أليسون سؤالا عن المتطلبات البدنية اللازمة للمشاركة في عدة منافسات.

وقال أليسون :في هذا المستوى نكون بحاجة للاستعداد لذلك، ونحن نفعل. لدينا فريق لياقة هائل، ونتدرب كل يوم من أجل هذا. لدينا أهداف، وهي كل المباريات النهائية وكل المباريات.

وأضاف :نريد الفوز بكل شيء، لذلك نحن مستعدون. بالطبع، هذا ليس سهلا، وأحيانا نشعر بالإجهاد، لكن عليك أن تقتنع بأن لديك الطاقة الكافية للتعامل مع كل تحد.

وخاض أليسون 41 مباراة مع ليفربول في كل المسابقات خلال هذا الموسم، وحافظ على نظافة شباكه في 22 مباراة، وقد أشاد الحارس بالدور الدفاعي الذي يلعبه زملائه في ذلك.

وقال أليسون إنه من الرائع أن يحظى الحارس بدفاع قوي أمامه، وأضاف :أحظى بلاعبين من الطراز الأول يلعبون أمامي. بغض النظر عن الأسماء المشاركة، دائما ما يؤدي اللاعبون بأعلى المستويات، لذلك أنا سعيد حقا بكوني جزءا من هذا الفريق.