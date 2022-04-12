برشلونة يرغب في استعادة موهبته من باريس

يسعى نادي برشلونة الإسباني إلى استعادة موهبته تشافي سيمونز، الذي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في الصيف المقبل.

وبحسب تقرير صحيفة "لو باريزيان"، فإن اللاعب الذي انتقل إلى نادي العاصمة الفرنسية قبل ثلاثة مواسم من برشلونة، يقترب من العودة مجددا إلى النادي الكاتالوني.

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وأوضحت الصحيفة الفرنسية في تقرير لها، يوم الثلاثاء: برشلونة في طريقه لاستعادة موهبته التي أخذها باريس سان جيرمان، حيث يرغب النادي في التعاقد معه مجددا بعد رحيله في 2019 إلى النادي الفرنسي.

وأضاف التقرير: بعد ثلاثة مواسم قضاها في باريس، ينتهي عقد تشافي سيمونز في الصيف المقبل، ووصلت المفاوضات بشأن تمديد عقده إلى طريق مسدود، علما بأن اللاعب الشاب شارك مع الفريق الأول في 7 مباريات بالموسم الحالي، وكان قائدا لفئة الشباب بأربعة أهداف وست تمريرات حاسمة.

وقالت "لو باريزيان": وكيله مينو رايولا، يعلم أن اللاعب الهولندي سيحصل على عدة عروض مع سعي باريس سان جيرمان للحفاظ على الموهبة الشابة لبضع سنوات أخرى، ومن المحتمل أن تكون وجهة تشافي سيمونز المقبلة هي العودة إلى برشلونة.