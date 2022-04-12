بلاتر وبلاتيني أمام القضاء السويسري بتهمة الاحتيال

سيخضع الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جوزيف بلاتر، والرئيس السابق للاتحاد الأوروبي (يويفا) الفرنسي ميشال بلاتيني، لمحاكمة أمام القضاء السويسري بين 8 و22 يونيو المقبل، بتهمة الاحتيال جراء دفعة مالية مشبوهة أقصتهما منذ العام 2015 عن مشهد الكرة العالمية.

ويُتهم المسؤولان السابقان، الملاحقان أيضاً بتهم سوء الإدارة، إساءة الأمانة والتزوير بـ: الحصول بطريقة غير مشروعة على حساب فيفا، على دفعة حصلت عام 2011 بقيمة مليوني فرنك سويسري (1.8 مليون يورو) لمصلحة بلاتيني، بحسب ما أوضح قضاء بيلينزونا (جنوب-شرق).