.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بلاتر وبلاتيني أمام القضاء السويسري بتهمة الاحتيال

  • الخط
بلاتيني وبلاتر
بلاتر وبلاتيني

بلاتر وبلاتيني أمام القضاء السويسري بتهمة الاحتيال

لوزان - أ ف ب

نشر في: آخر تحديث:

سيخضع الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جوزيف بلاتر، والرئيس السابق للاتحاد الأوروبي (يويفا) الفرنسي ميشال بلاتيني، لمحاكمة أمام القضاء السويسري بين 8 و22 يونيو المقبل، بتهمة الاحتيال جراء دفعة مالية مشبوهة أقصتهما منذ العام 2015 عن مشهد الكرة العالمية.

ويُتهم المسؤولان السابقان، الملاحقان أيضاً بتهم سوء الإدارة، إساءة الأمانة والتزوير بـ: الحصول بطريقة غير مشروعة على حساب فيفا، على دفعة حصلت عام 2011 بقيمة مليوني فرنك سويسري (1.8 مليون يورو) لمصلحة بلاتيني، بحسب ما أوضح قضاء بيلينزونا (جنوب-شرق).

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
انقسام أوروبي بشأن الغاز الروسي.. من وراءه؟ انقسام أوروبي بشأن الغاز الروسي.. من وراءه؟
اكتشف المزيد