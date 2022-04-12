بيئة هالاند ترد على أنباء خروج ريال مدريد

نفت بيئة المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، يوم الثلاثاء، الأنباء الصحافية التي تحدثت عن خروج ريال مدريد من سباق التعاقد مع لاعب بوروسيا دورتموند.

ونشر يان آج فيورتوفت، اللاعب النرويجي السابق وصديق والد هالاند، تغريدة عبر حسابه على "تويتر": ليس صحيحًا أن ريال مدريد خرج من السباق للحصول على إيرلينغ هالاند.

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كما قالت صحيفة "ماركا" في تقرير لها عبر موقعها الإلكتروني: لا يزال ريال مدريد يناضل من أجل الحصول على هالاند، ولم يقرر المهاجم النرويجي مستقبله بعد، لكن يبدو أن وجهته ستكون سانتياغو برنابيو أو مانشستر سيتي، وفي الأيام الأخيرة انتشرت شائعات عن خروج نادي العاصمة الإسبانية عن سباق الفوز بخدمات هالاند.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مستقبل هالاند بعيد كل البعد عن بوروسيا دورتموند، الذي لا يستطيع أن يقدم له مثل العروض التي قدمت من قبل ريال مدريد ومانشستر سيتي، لكن يبدو أن النادي الإنجليزي يتمتع ببعض المزايا، بينما لا يزال يعمل ريال مدريد من أجل ضمه في المواسم القليلة القادمة.