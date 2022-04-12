رد صادم من والدة "مشجع إيفرتون" على دعوة رونالدو

انتقدت والدة المراهق الذي اعتدى عليه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تصرف مهاجم مانشستر يونايتد، وأكدت أنهم لا يريدون مقابلة اللاعب بعدما كسر هاتف ابنها المصاب بالتوحد.

وقالت سارة كيلي إن ابنها المصاب بالتوحد جيك هاردينغ "14 عاما" لا يريد مقابلة اللاعب بعد أن كسر هاتفه وصفعه في يده في المباراة الأخيرة لمانشستر يونايتد ضد إيفرتون بالدوري الإنجليزي الممتاز.

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وكان رونالدو محبطاً بعد خسارة يونايتد المفاجئة 1-0 أمام إيفرتون في غوديسون بارك يوم السبت، وبدا أن اللاعب البالغ من العمر 37" عامًا" صفع يد الطفل البالغ من العمر "14 عاما" مما أدى إلى كسر هاتفه أيضا، عندما كان رونالدو يشق طريقه خارج الملعب.

وتدعي والدته سارة أن المراهق أصيب بكدمات على يده في أعقاب الحادث.

وبدأ مانشستر يونايتد تحقيقا بعد أن انتشر المقطع، لكن صحيفة " ذا صن" تؤكد أن رونالدو لن يواجه أي عقوبات، لاسيما وأن النادي قبل اعتذاره بعد الحادث.

وأكدت سارة كيلي أنهم ليس لديهم أي اهتمام بمقابلة رونالدو بعد أن تواصل معهم ممثلوه.

وقالت لشبكة "سكاي نيوز": ليس لدي ما أقوله له. لماذا يجب أن أسافر إلى أولد ترافورد؟ إذا كان صادقًا، أعتقد أنه كان يجب أن يستدير في لحظة وقوع الحادث، والتقاط الهاتف والاعتذار.

وأضافت: عندما يمكنك فعل ذلك لصبي يبلغ من العمر"14 عاما"، فهذا تصرف يؤكد أنه لا يملك روحاً رياضية.

وكان رونالدو اعتذر على "إنستغرام" الخاص به، وكتب: ليس من السهل أبدًا التعامل مع المشاعر في اللحظات الصعبة مثل تلك التي نواجهها. ومع ذلك، يتعين علينا دائمًا التحلي بالاحترام والصبر وأن نكون قدوة لجميع الشباب الذين يحبون هذه اللعبة الجميلة.

وأردف: أود أن أعتذر عن غضبي، وإذا أمكن، أود دعوة هذا المشجع لمشاهدة مباراة في أولد ترافورد كدلالة على اللعب النظيف والروح الرياضية.

بينما قالت الأم في تصريحات لصحيفة "ليفربول إيكو": لقد تعامل يونايتد مع الأمر بشكل رهيب وجعل الأمور أسوأ. الطريقة التي أراها هي إذا اعتدى عليه شخص ما في الشارع ثم طلب منا الذهاب لتناول العشاء ، فلن نفعل ذلك. فقط لأنه كريستيانو رونالدو، لماذا نفعل ذلك؟ يبدو الأمر وكأننا ندين له بخدمة، نحن لا نفعل ذلك.

وواصلت في تصريحاتها: لقد رفضنا عرض الذهاب إلى يونايتد لأن جيك لا يريد الذهاب إلى هناك ولا يريد رؤية رونالدو. لقد أوضح ذلك تمامًا. إنها ليست كلماتي، إنها كلمات ابني. كل ما أقوله الآن هو أن الأمر في أيدي الشرطة.

وبدأت شرطة ميرسيسايد التحقيق بالفعل في الحادثة، وقالت في بيان: في أعقاب حادث وقع في جوديسون بارك يوم السبت 9 أبريل، نحن نعمل مع نادي إيفرتون لكرة القدم ونتواصل مع أسرة الصبي، الموضوع قيد التحقيق ونجمع المعلومات وتحقيقاتنا لا تزال جارية في الوقت الحالي.