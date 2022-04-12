سيميوني: لن أغير فلسفتي.. وسنجعل سيتي يعاني

قال دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد يوم الثلاثاء، إن النادي الإسباني لن يغير طريقة لعبه رغم الانتقادات الشديدة عندما يستضيف مانشستر سيتي في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الأسبوع.

وبعد الخسارة ذهابا 1-صفر الأسبوع الماضي بخطة دفاعية مفرطة لم تسفر عن أي محاولات على المرمى، تلقى أتلتيكو الكثير من الانتقادات، بما في ذلك من المدرب السابق أريغو ساكي، الذي قال: الفريق يقدم كرة قدم من حقبة ما قبل التاريخ، من فترة الستينيات.

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وأبلغ سيميوني مؤتمرا صحفيا ردا على سؤال حول تعليقات ساكي: الثرثرة لا تفيد. أمتهن التدريب منذ 2005-2006 وأحترم دائما زملائي. لكن في بعض الأحيان يحاول لاعبون ومدربون سابقون لفت الانتباه بهذا الكلام. أفضل أن أتجاهلهم.

وقال سيميوني إن فريقه، الذي بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا في 2014 و2016، لديه شخصية وسيحافظ على هويته رغم أنه ليس أمامه سوى الفوز يوم الأربعاء للتأهل إلى قبل النهائي.

وأضاف المدرب الأرجنتيني: نواجه منافسا يقدم عروضا جيدة جدا ونتمنى تخطيه. من الواضح أن الأمل وحده لا يكفي، لكننا سنحاول أن ندفعهم للمعاناة خلال المباراة. الأفعال وليس الأقوال هي التي ستحدد مشوارنا في البطولة.

وكرر كوكي قائد أتلتيكو تصريحات مدربه وأصر على أن الفريق يستمتع بطريقة لعبه القائمة على القوة والحماس.

وقال لاعب الوسط: نلعب بهذا الشكل منذ عقد ونستمتع بذلك. لدينا خطة وسنلتزم دائما بها. نعرف كيف يلعب سيتي، لا يمكنك منحهم مساحة. دع الناس يقولون ما يحلو لهم. نلعب بالطريقة التي نحبها وسنواصل فلسفتنا رغم كلام النقاد.