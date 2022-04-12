غوارديولا: لا نشعر بالتعب

قال الإسباني جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، إن فريقه لا يجب أن يستسلم للإرهاق في الوقت الذي يواصل فيه صراعه على خطف الألقاب، الأمر الذي يشكل دافعا كبيرا لتجنب السقوط في الأسابيع الأخيرة.

ويسافر مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي لمواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني في ملعب "واندا ميتروبوليتانو" يوم الأربعاء في إياب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، حيث فاز الفريق ذهابا بهدف نظيف سجله نجمه البلجيكي كيفن دي بروين.

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وتأتي المواجهة أمام أتلتيكو مدريد لتنحصر بين مباراتين أمام المنافس المحلي المباشر فريق ليفربول.

وتواجه مانشستر سيتي وليفربول يوم الأحد الماضي في قمة منافسات الدوري الإنجليزي، حيث انتهت المباراة بالتعادل 2 - 2، كما أنهما سيتواجهان يوم السبت المقبل في ملعب "ويمبلي" في الدور قبل النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويأتي الجدول المزدحم بالمباريات بمثابة إنصاف لغوارديولا، الذي أوضح أن فريقه لن يتسم بالبطء حينما يكون حسم أمر ثلاثة ألقاب في الأشهر الأخيرة من الموسم على المحك.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي: اقتربنا من نهاية الموسم، حيث يجب عليك الشعور بالامتنان لوجودك هنا.

وأضاف: كنت سأحب أن أحظى بوقت أطول، لكن في تلك اللحظة لا تشعر بالتعب حينما تكون قريبا من بلوغ الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا أو كأس الاتحاد الإنجليزي، لا تشعر بالتعب.