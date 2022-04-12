فايكانو يعطل فالنسيا بالتعادل

فرض رايو فايكانو التعادل 1 -1 على ضيفه فالنسيا يوم الاثنين في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وتقدم فالنسيا بهدف عن طريق كارلوس سولير في الدقيقة 57 لكن سيرجيو غوارديولا أدرك التعادل لفايكانو قبل سبع دقائق من النهاية.
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ورفع فالنسيا رصيده إلى 42 نقطة في المركز التاسع مقابل 34 نقطة لفايكانو في المركز الثالث عشر.
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