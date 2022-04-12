.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

فايكانو يعطل فالنسيا بالتعادل

  • الخط
فايكانو فالنسيا
فالنسيا وصل إلى النقطة 42

فايكانو يعطل فالنسيا بالتعادل

مدريد - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

فرض رايو فايكانو التعادل 1 -1 على ضيفه فالنسيا يوم الاثنين في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم فالنسيا بهدف عن طريق كارلوس سولير في الدقيقة 57 لكن سيرجيو غوارديولا أدرك التعادل لفايكانو قبل سبع دقائق من النهاية.

ورفع فالنسيا رصيده إلى 42 نقطة في المركز التاسع مقابل 34 نقطة لفايكانو في المركز الثالث عشر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
موائد الرحمن في لبنان.. منفذ جديد لمواجهة الغلاء في رمضان موائد الرحمن في لبنان.. منفذ جديد لمواجهة الغلاء في رمضان
اكتشف المزيد