كيليني يفكر في مغادرة يوفنتوس

ألمح قلب الدفاع الدولي الإيطالي جورجو كيليني إلى إمكانية رحيله عن يوفنتوس في نهاية الموسم، أي قبل انتهاء عقده الممتد حتى 2023، لكنه سيستمتع في الوقت الحالي بالمباريات المتبقية له مع "السيدة العجوز".

وبعد انتهاء حلم الفوز بدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 1996 بخروج مذل من ثمن النهائي على يد فياريال الإسباني بالخسارة إياباً في تورينو صفر-3، تضاءل الأمل باستعادة لقب الدوري المحلي من إنتر، وغياب إيطاليا عن كأس العالم للمرة الثانية توالياً بعد خسارتها في الملحق القاري، انحصر طموح كييليني هذا الموسم بقيادة يوفنتوس إلى الاحتفاظ بلقب الكأس المحلية.

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وبما أنه يحتفل في أغسطس المقبل بميلاده الثامن والثلاثين، فقرار الرحيل عن يوفنتوس الصيف المقبل يضع كيليني أمام خيار الانتقال إلى الدوري الأميركي "أم أل أس" أو اعتزال اللعب نهائياً.

وفي مقابلة له الاثنين خلال حفل إطلاق وكالة "ريسيت غروب" الإخبارية التي يملكها مدير أعماله دافيدي ليبي، نجل مدرب يوفنتوس السابق مارتشيلو ليبي الذي قاد إيطاليا إلى لقب مونديال 2006، قال كيليني رداً على إمكانية رحيله عن "السيدة العجوز" هذا الصيف: يتوجب عليّ تقييم العديد من الأشياء.

وتابع قلب الدفاع المقاتل الذي يدافع عن ألوان يوفنتوس منذ 2004: أنا أستمتع بأيامي. أنا سعيد ومسترخٍ. يجب أن أفهم وأقيّم أشياء كثيرة. أفكر بالمباريات في هذه الأثناء وأنا أستمتع بها.

وتبقى لكيليني ويوفنتوس ست مباريات في الدوري المحلي الذي يحتل فيه فريق ماسيميليانو أليغري المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال بفارق ست نقاط عن ميلان المتصدر وخمس عن روما الخامس، إضافة إلى مباراة إياب نصف نهائي الكأس ضد فيورنتينا في تورينو في 20 الحالي بعد الفوز ذهاباً 1-صفر، ما يزيد من إمكانية خوض مباراة إضافية في النهائي وربما الاحتفاظ باللقب.

وكان دافيدي ليبي الوكيل الوحيد الذي تولى إدارة مسيرة كيليني منذ احترافه مع ليفورنو عام 2000، وهو لم يستبعد أيضاً رحيل قلب الدفاع عن يوفنتوس الصيف المقبل والانتقال ربما إلى الدوري الأميركي، مشيراً إلى أن اللاعب سيقرّر مستقبله في الأسابيع القليلة المقبلة.

أمضى كيليني 17 موسماً بقميص يوفنتوس، وهو اللاعب الوحيد من العصر الذهبي الذي فاز بجميع ألقاب الدوري التسعة المتتالية بين 2012 و2020، محققاً ما مجموعه 19 لقباً بقميص "بيانكونيري" الذي خاض معه 554 مباراة في المركز الثالث على لائحة أكثر اللاعبين مشاركة مع عملاق تورينو، بعد أليساندرو دل بييرو (705) والحارس جانلويجي بوفون (685).