"تحية نازية" تغلق جزءاً من ملعب أتلتيكو مدريد

أفاد تقرير إخباري بأن فريق أتلتيكو مدريد سيضطر إلى إغلاق جزء من ملعبه عندما يستضيف فريق مانشستر سيتي بسبب السلوك التمييزي لمشجعيه.
وفاز مانشستر سيتي بهدف نظيف على أتلتيكو مدريد في مباراة الذهاب لدور الثمانية التي أقيمت الأسبوع بملعب الاتحاد.
والتقطت الكاميرا جماهير الفريق الإسباني وهي تؤدي ما وصف بأنه التحية النازية خلال المباراة. واتهم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أبطال الدوري الإسباني بالسلوك التمييزي وإلقاء بعض المواد، يوم الجمعة الماضي.
ومنذ ذلك الحين، أمر "يويفا" أتلتيكو مدريد بغلق جزء من ملعبه واندا ميتروبوليتانو. ولذلك سيتم منع خمسة آلاف مشجع، على الأقل، من حضور اللقاء أمام مانشستر سيتي.
كما أمر "يويفا" أتلتيكو مدريد بوضع لوحة مكتوب عليها "لا للعنصرية" عندما يواجه مانشستر سيتي يوم الأربعاء.
وكان "يويفا" أمر أتلتيكو مدريد بغلق جزء من ملعبه في حملته بدوري أبطال أوروبا موسم 2018 - 2019، بعدما ظهرت لافتة عنصرية خلال نهائي بطولة الدوري الأوروبي 2018 في ليون.
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