أنشيلوتي: سحر سانتياغو برنابيو قادنا إلى نصف النهائي

أشاد الإيطالي كارلو انشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني بما وصفه بـ"سحر" استاد سانتياغو برنابيو بعد تأهل فريقه إلى المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا على حساب تشيلسي الإنجليزي.

وفاز ريال مدريد على ملعب ستامفورد بريدج 3 - 1 في مباراة الذهاب وبدا أنه لن يواجه أي مشكلة في بلوغ المربع الذهبي من خلال مباراة الإياب.

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ولكن تشيلسي تقدم بثلاثة أهداف عن طريق ماسون مونت وأنطونيو روديغر وتيمو فيرنر في الدقائق 15 و51 و75 بجانب إلغاء هدف لماركوس الونسو، لكن رودريجو سجل هدفا للنادي الملكي قبل عشر دقائق من النهاية ليفرض الوقت الإضافي.

وحسم ريال مدريد التأهل إلى المربع الذهبي في الوقت الإضافي بعد تسجيل هدافه الفرنسي كريم بنزيمة هدفا في الدقيقة 96 بعد أن سجل الأهداف الثلاثة (هاتريك) في مباراة الذهاب.

وقال انشيلوتي بعد المباراة: لقد تأهلنا لأننا أظهرنا الطاقة خاصة قرب نهاية المباراة للإبقاء على حظوظنا، جميع اللاعبين انتفضوا وكانوا في الموعد وكانت ليلة صعبة.

وأضاف: لم نستحق التأخر بهدفين، لقد تعثرنا في الألعاب الفردية لأننا افتقدنا أفضل لاعبينا وهو إدير ميليتاو، لقد جاء الهدف الأول من متابعة.

وأشار: لم نظهر الرغبة في تسجيل الأهداف بعد تأخرنا بهدفين ، الفريق عانى على المستوى الذهني.

وأوضح: لا يمكنني تفسير ما حدث، سحر الاستاد ساعد اللاعبين على عدم الاستسلام. لم أعتقد أبدا أن الأمور انتهت لأننا نلعب هنا في برنابيو ، من الصعب وصف الأمر ، لكن السحر يحفزك، لقد ساعد في منح الفريق بأكمله جرعة طاقة للعبور إلى المربع الذهبي.