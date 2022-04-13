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إصابة كونتي بفيروس كورونا

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كونتي مدرب توتنهام

إصابة كونتي بفيروس كورونا

لندن - رويترز

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أعلن توتنهام هوتسبير المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء، إصابة مدربه أنطونيو كونتي بفيروس كورونا، لكن من المتوقع أن يكون حاضرا في المباراة التالية مطلع الأسبوع المقبل.

ويستضيف توتنهام منافسه برايتون آند هوف ألبيون في الدوري يوم السبت. وكان المدرب الإيطالي حاضرا على مقاعد البدلاء خلال الفوز 4-صفر على أستون فيلا يوم السبت الماضي.

وقال متحدث باسم النادي: نتيجة مسحة أنطونيو إيجابية بكوفيد هذا الأسبوع، ولقد خضع للعزل. نتوقع ألا يعاني من أي أعراض، وأن يكون جاهزا لقيادة المباراة يوم السبت.

وفاز توتنهام في آخر أربع مباريات بالدوري ليتقدم إلى المركز الرابع برصيد 57 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن جاره أرسنال خامس الترتيب الذي يملك مباراة واحدة مؤجلة.

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