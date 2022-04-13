إصابة كونتي بفيروس كورونا

أعلن توتنهام هوتسبير المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء، إصابة مدربه أنطونيو كونتي بفيروس كورونا، لكن من المتوقع أن يكون حاضرا في المباراة التالية مطلع الأسبوع المقبل.
ويستضيف توتنهام منافسه برايتون آند هوف ألبيون في الدوري يوم السبت. وكان المدرب الإيطالي حاضرا على مقاعد البدلاء خلال الفوز 4-صفر على أستون فيلا يوم السبت الماضي.
مادة اعلانية
وقال متحدث باسم النادي: نتيجة مسحة أنطونيو إيجابية بكوفيد هذا الأسبوع، ولقد خضع للعزل. نتوقع ألا يعاني من أي أعراض، وأن يكون جاهزا لقيادة المباراة يوم السبت.
وفاز توتنهام في آخر أربع مباريات بالدوري ليتقدم إلى المركز الرابع برصيد 57 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن جاره أرسنال خامس الترتيب الذي يملك مباراة واحدة مؤجلة.
اقرأ أيضاً
-
كونتي لا يتعاطف مع شكوى أرتيتا من جدول المباريات المزدحملم يتعاطف أنطونيو كونتي مدرب توتنهام هوتسبير يوم الجمعة مع شكوى نظيره ميكل أرتيتا مدرب أرسنال من جدول المباريات المزدحم.واشتكى أرتيتا، الذي يتنافس ... رياضة
-
كونتي: حل مشكلات توتنهام يتطلب وقتاًأكد الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب توتنهام هوتسبير أنه من الصعب التوصل لحلول سريعة تؤدي إلى استقرار مستوى أداء الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز ... رياضة
-
كونتي محبطًا: سأتحدث مع إدارة توتنهامظهر الإيطالي انطونيو كونتي المدير الفني لتوتنهام منزعجا بعد خسارة فريقه أمام بيرنلي المتعثر بهدف دون رد يوم الأربعاء في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة ... رياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية