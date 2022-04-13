بنزيمة يظهر مجدداً وينقل ريال مدريد إلى نصف النهائي

أحرز كريم بنزيمة هدفا بضربة رأس في الوقت الإضافي، ليقود ريال مدريد للتفوق 5-4 على تشيلسي حامل اللقب في مجموع مباراتي دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتأهل إلى قبل النهائي، رغم خسارة العملاق الإسباني 3-2 على أرضه يوم الثلاثاء.
وفاز ريال 3-1 على تشيلسي في لندن الأسبوع الماضي، بفضل ثلاثية بنزيمة، وانتصر النادي الإنجليزي بنفس النتيجة اليوم، ليصل الفريقان إلى وقت إضافي، وحسم بنزيمة الأمور بضربة رأس في الدقيقة 96.
وفي سانتياغو برنابيو، تقدم تشيلسي 3-صفر عن طريق ميسون ماونت وأنطونيو روديغر وتيمو فيرنر في الدقائق 15 و51 و75 على الترتيب، قبل أن يقلص البديل رودريغو الفارق لأصحاب الأرض في الدقيقة 80.
وسيلعب ريال مدريد في الدور قبل النهائي مع الفائز من مواجهة يوم الأربعاء بين أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي، بعدما فاز بطل إنجلترا بهدف نظيف على أرضه الأسبوع الماضي ذهابا.
-
بيئة هالاند ترد على أنباء خروج ريال مدريدنفت بيئة المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، يوم الثلاثاء، الأنباء الصحافية التي تحدثت عن خروج ريال مدريد من سباق التعاقد مع لاعب بوروسيا دورتموند.ونشر ... رياضة عالمية
-
توخيل قبل مواجهة ريال مدريد: وجدنا ما يجعلنا أقوياءكشف الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، إنه يتعين على الفريق فعل ما يجعله قويا، وذلك حينما يحل ضيفا على ريال مدريد الإسباني في ... رياضة
-
ريال مدريد يهزم خيتافي بثنائية ويعزز صدارتهعزز ريال مدريد صدارته لترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه خيتافي 2 - صفر يوم السبت ضمن منافسات المرحلة 31 من المسابقة.ورفع ريال مدريد ... رياضة عالمية