تألق ليفاندوفسكي لا يكفي لإنقاذ ناغلسمان

لم يكن تألق البولندي روبرت ليفاندوفسكي ولعب دوره البطولي المعتاد ضمن صفوف بايرن ميونخ الألماني كافيا لتفادي الخروج الصادم لبايرن من دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا على ملعب "أليانز أرينا" وإنقاذ مدربه الشاب يوليان ناغلسمان من الفشل في أولى تحدياته مع الفاريق البافاري.

وخسر بايرن ميونخ أمام فياريال الإسباني صفر-1 الأسبوع الماضي في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

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وفي مباراة الإياب التي أقيمت يوم الثلاثاء على ملعب "أليانز أرينا"، تقدم بايرن ميونخ بهدف النجم ليفاندوفسكي ، لكن فياريال وجه الضربة القاضية قبل دقيقتين من النهاية وتعادل بهدف للبديل صامويل شوكويزي، ليتأهل فياريال إلى الدور قبل النهائي فائزا بنتيجة إجمالية 2 - 1 ويخرج بايرن من دور الثمانية بدوري الأبطال للموسم الثاني على التوالي.



وبعد أن ودع بايرن ميونخ منافسات كاس ألمانيا في وقت سابق من الموسم، لم يعد أمام الفريق البافاري سوى لقب وحيد يمكنه المنافسة عليه هذا الموسم وهو الدوري الألماني لكن ذلك لا يعد كافيا لجوليان ناغلسمان المدير الفني للفريق.

وقال ناغلسمان : الفوز بلقب الدوري فقط ليس كافيا بالنسبة لبايرن. الوصول للدور قبل النهائي هو الحد الأدنى المقبول بالنسبة للفريق في دوري الأبطال. ولم ننجح في تحقيق هذا.

ومع ذلك، يرى ناغلسمان، الذي لم يتوج بأي لقب كبير حتى الآن خلال مسيرته التدريبية، أن بايرن قدم واحدة من أفضل مبارياته في الأشهر الأخيرة، في إشارة إلى مباراة يوم الثلاثاء. وأضاف : مباراة الذهاب كانت الحاسمة. لم نلعب جيدا هناك وخسرنا المواجهة. ولعبنا جيدا في مباراة الإياب.



ومع تبقي خمس مراحل في البوندسليغا، تتضمن مباراة القمة أمام بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني في 23 أبريل الجاري، يحتاج بايرن وناغلسمان إلى عمل جاد لاستعادة التوازن بعد ما وصفها العديد من لاعبي الفريق بأنها "هزيمة مؤلمة للغاية". وقال ناغلسمان إن الهزيمة أمام فياريال شكلت واحدة من أكثر ثلاث هزائم مؤلمة في مسيرته التدريبية.



ومن جانبه، قال أوليفر كان رئيس نادي بايرن ميونخ إنه لا يمكن إلقاء اللوم على اللاعبين، الذين حاولوا بذل قصارى جهدهم.

لكن مسؤولي النادي سيكون عليهم العمل على حل العديد من المشكلات، والإجابة عن تساؤلات خلال الأسابيع المقبلة.

فربما تكون سياسة بايرن المتعلقة بإنفاق ما يكفي فقط في سوق انتقالات اللاعبين، قد بدأت في الإضرار بفرص الفريق في التتويج بالألقاب.



كذلك فقد الفريق بالفعل عددا من الأسماء المهمة في أعقاب تتويجه بلقب دوري الأبطال عام 2020، مثل المدافعين ديفيد ألابا وجيروم بواتينغ.



ويعد نيكلاس زوله من بين اللاعبين المنتظر رحيلهم عن الفريق، حيث سينضم إلى بوروسيا دورتموند في الصيف في صفقة انتقال حر.

ورغم أن لاعبي خط الوسط ليون غوريتسكا وجوشوا كيميش جددا عقودهما بالفعل، يتبقى عام واحد فقط على نهاية عقود نجوم أخرين مثل ليفاندوفسكي وحارس المرمى مانويل نوير ولاعب خط الوسط سيرج غنابري.

والآن، يحتاج ناغلسمان لضمان ظهور فريقه بالمستويات المعهودة في المباريات الخمس المتبقية بالبوندسليغا لإحراز اللقب الوحيد المتاح أمام الفريق البافاري هذا الموسم.