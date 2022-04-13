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جون تيري ينضم لعرض شراء تشيلسي

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جون تيري
جون تيري القائد السابق لتشيلسي

جون تيري ينضم لعرض شراء تشيلسي

لندن - رويترز

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أعلن المستثمر الأميركي ستيفن باليوكا انضمام جون تيري قائد تشيلسي السابق ولاري تانينباوم رئيس دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين إلى عرضه لشراء النادي اللندي حامل لقب دوري أبطال أوروبا.

وقال باليوكا في بيان يوم الأربعاء، إن تانينباوم، مالك شركة مابل ليف سبورتس آند إنترتينمنت، أصبح مديرا شريكا في العرض المقدم.

وتملك شركة تانينباوم فريق تورونتو مابل ليفز في دوري هوكي الجليد، وتورونتو رابتورز في دوري السلة الأميركي، ونادي تورونتو في دوري المحترفين الأميركي لكرة القدم.

وقال باليوكا: لاري شخص من طراز رفيع ويحظى بمكانة عالية في مجتمع الرياضة العالمي، وتمثل خبرته في إدارة الرياضة ورؤيته بعيدة المدى وخبرته في أعمال البناء المدنية من عناصر الدعم لمجموعتنا.

وأضاف باليوكا أن (كونسورتيوم ترو بلوز)، الذي يتضمن المشجعين ولاعبين سابقين منهم تيري، يدعم أيضا العرض.

وقال باليوكا في بيان: ترحب المجموعة بتأييد ودعم كونسورتيوم ترو بلوز وهي مؤسسة تكرس جهدها لنادي تشيلسي وينصب تركيزها على تمثيل مصالح المشجعين في النادي.

وعرض مالك تشيلسي رومان أبراموفيتش النادي في البداية للبيع بعد الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أن تفرض الحكومة البريطانية عقوبات على الثري الروسي، مما يمنحها فعليا السيطرة على النادي.

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