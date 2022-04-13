شكوك حول مشاركة بيكيه أمام فرانكفورت

أثار تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، الشكوك حول إمكانية مشاركة المدافع جيرارد بيكيه في المباراة المقررة أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني يوم الخميس في إياب دور الثمانية ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وقال تشافي في مؤتمر صحافي عقد يوم الأربعاء: هو يرغب في المشاركة ويبدي التزاما. سنرى ما إذا كان هذا كافيا. لو لم يكن لائقا بنسبة 100% لن يشارك.

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وشارك بيكيه في مباراة الذهاب التي أقيمت في السابع من أبريل الجاري لكنه غادر أرضية الملعب في وقت مبكر بسبب إصابة في العضلة الضامة وغاب عن مباراة برشلونة أمام ليفانتي في الدوري مطلع هذا الأسبوع.

لكن بيكيه شارك في التدريبات يوم الأربعاء، وقال زميله إريك غارسيا :أتمنى أن يتمكن من اللعب. مدى أهميته بالنسبة لنا واضحة.

وبعد التعادل في مباراة الذهاب 1 - 1 ، اعترف تشافي بأن فريقه يواجه ضغوط، وقال تشافي :نحن جميعا نعرف هذا النادي جيدا. هو النادي الأكثر تطلبات. لدينا مهمة تحقيق الفوز وتقديم أداء جيد.

ورفض تشافي الإدلاء بأي تعليقات لدى سؤاله بشأن ما يتردد حول أن روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الألماني بصدد الانتقال إلى برشلونة.

وقال تشافي :أفهم السؤال، ولكن هذا ليس وقته. هذا وقت التركيز على المباراة وليس على الانتقالات. هو لاعب رائع. لا يمكنني الحديث أكثر بهذا الشأن.