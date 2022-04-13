فياريال يفاجئ أوروبا ويقصي بايرن من دوري الأبطال

واصل فياريال مغامرته في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عندما تأهل إلى قبل النهائي على حساب مضيفه بايرن ميونخ بفضل هدف صمويل تشوكويزي قبل النهاية بدقيقتين في التعادل 1-1 في إياب دور الثمانية يوم الثلاثاء.



وألغى هدف الدولي النيجيري تقدم أصحاب الأرض عبر البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 52 من أول تسديدة على المرمى بعد خطأ دفاعي للضيوف.



وتأهل فياريال لقبل النهائي بعد فوزه 2-1 في نتيجة مباراتي الذهاب والعودة بعد فوزه في مباراة الذهاب 1-صفر الأسبوع الماضي.



وينتظر فياريال في الدور قبل النهائي الفائز من ليفربول وبنفيكا، وذلك بعد تفوق النادي الإنجليزي 3-1 في مباراة الذهاب في لشبونة.

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