مانشستر يونايتد يتفق مبدئياً مع تن هاغ

كشفت تقارير إخبارية أن إريك تن هاغ اقترب بشكل كبير من تولي تدريب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم إذ توصل إلى اتفاق مبدئي مع النادي.
ويتولى تن هاغ (52 عاماً) تدريب أياكس الهولندي منذ ديسمبر 2017، لكن اسمه ارتبط بتدريب مانشستر يونايتد اعتبارا من هذا الصيف، حيث ينتظر انتقال رالف رانغنيك لمنصب استشاري في النادي.
ويواجه مانشستر يونايتد خطر الغياب عن دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل حيث يتأخر بفارق ثلاثة مراكز وست نقاط عن المركز الرابع الذي يحتله توتنهام في الدوري الإنجليزي، وذلك قبل سبع مراحل من نهاية المسابقة.
ورغم ذلك، لا يبدو أن هذا سيشكل عائقا أمام استقطاب مدرب بارز في كرة القدم الأوروبية مثل تن هاغ الذي توج بثنائية الدوري والكأس في هولندا مرتين كما قاد أياكس للدور قبل النهائي بدوري الأبطال عام 2019 .
واقترب أياكس من التتويج بالثنائية المحلية مجددا إذ يتفوق في صدارة الدوري بفارق أربع نقاط أمام آيندهوفن كما يتأهب لخوض نهائي بطولة الكأس.
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