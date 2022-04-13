مدرب أيرلندا للسيدات: اللاعبات "أكثر مشاعر" من الرجال

تعرض كيني شيلز مدرب منتخب أيرلندا الشمالية للسيدات لانتقادات حادة، بعدما قال إن السيدات "أكثر مشاعر" من الرجال، ما جعل الفريق أكثر عرضة لاستقبال هدفين متتاليين في وقت قصير.



وفازت إنجلترا 5-صفر على أيرلندا الشمالية ضمن تصفيات كأس العالم 2023 للسيدات يوم الثلاثاء. وسجلت إنجلترا الهدفين الثاني والثالث في غضون ثماني دقائق، بينما جاء آخر هدفين في تسع دقائق.



وقال شيلز للصحافيين بعد الخسارة: في منافسات السيدات، يمكن ملاحظة أنه عندما يستقبل فريق هدفا فإنه يستقبل الثاني بعد فترة قصيرة جدا.



وأضاف: من خلال تحليل اللعبة في منافسات السيدات، يحدث ذلك لأن الفتيات والسيدات أكثر مشاعر من الرجال، لذا لا يمكنهن التعامل بسهولة مع استقبال الهدف.



وتعرض شيلز لانتقادات من سيوبهان تشيمبرلين لاعبة إنجلترا السابقة وإيان رايت أسطورة أرسنال الذي نشر صورة لنفسه بينما كان يبكي مع ناديه المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز.



وكتب رايت على "تويتر": كيني شيلز يتحدث بحماقة. يتحدث عن مشاعر السيدات! ألم يشاهد عدد مرات بكائي داخل الملعب!.



وأبلغت تشيمبرلين هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): أعتقد كلنا نعرف أن الخمس دقائق التالية لاستقبال الهدف تكون معرضا بشكل أكبر لاستقبال هدف آخر، وهذا ليس فقط في منافسات السيدات لكن في منافسات الرجال أيضا.



وأضافت اللاعبة التي خاضت 50 مباراة دولية مع إنجلترا: مجرد تعميم ذلك على السيدات هو أمر غريب.

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