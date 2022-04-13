ناغلسمان: لا أخشى الانتقادات

سيكون يوليان ناغلسمان مدرب بايرن ميونيخ مستعدا للتعرض للانتقادات بعد الخروج بشكل مفاجئ من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء أمام فياريال، بينما سيحاول أيضا تعويض ذلك بعض الشيء بقيادة ناديه للاحتفاظ بلقب الدوري الألماني.

وخسر بايرن بشكل مفاجئ 2-1 أمام الفريق الإسباني في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، عقب التعادل 1-1 في ميونيخ يوم الثلاثاء، والآن لم يعد لديه سوى محاولة حصد لقب الدوري المحلي.

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وقال ناغلسمان الذي يقضي موسمه الأول في بايرن: أنا حقا لا أعرف ماذا سيحدث معي، لكن عندما نخسر ونخرج، فهذا مرشح لكي يحدث. لا أخشى ذلك. هناك أشياء أسوأ كثيرا من ذلك.

وسيحاول المدرب البالغ عمره "34 عاما"، الذي خرج فريقه من الدور الثاني لكأس ألمانيا هذا الموسم، رفع الروح المعنوية للاعبيه قبل مواجهة أرمينيا بيلفيلد يوم الأحد.

ويتصدر بايرن الدوري بفارق تسع نقاط قبل خمس جولات على النهاية، وسيصبح على أعتاب حصد اللقب إذا فاز في ضيافة بيلفيلد.

وسيكون بايرن منشغلا أيضا بالتفكير في فترة الانتقالات الصيفية مع الرحيل المنتظر لعدة لاعبين بارزين ومنهم الهداف روبرت ليفاندوفسكي.

ورغم ذلك فإن أهم أولوية ستتمثل في محاولة إنهاء الموسم بقوة، خاصة بعد العروض المهتزة في آخر خمس مباريات بالدوري، حيث تعادل خلالها مرتين وفاز 1-صفر بصعوبة على أوغسبورغ في الجولة الماضية.

وقال المدرب الشاب: سأواصل عملي والاستعداد للدوري. يملك الفريق خبرة كافية للتعامل مع كل من اللحظات الجيدة والسيئة. نحن نفوز معا ونخسر معا، ويجب أن نخوض المباريات المقبلة معا.

وأضاف: بكل تأكيد جزء كبير من الدوافع الموجودة لدينا انتهت بعد الخروج من دوري الأبطال.

ويكون لقب الدوري أهم أولوية لبايرن كل موسم، وقال أوليفر كان الرئيس التنفيذي للنادي إنه يجب تحويل التركيز عليه الآن.

وأضاف حارس بايرن السابق: لن نبدأ في ذرف الدموع. في العام المقبل سنهاجم مرة أخرى.

وتابع: الآن لدينا الفرصة المذهلة لنحرز لقب الدوري للموسم العاشر على التوالي. سينصب تركيزنا على ذلك وسنفعل كل شيء ممكن.