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"كاس" تعلق عقوبة الإغلاق الجزئي لملعب أتلتيكو

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أتلتيكو مدريد
ملعب أتلتيكو مدريد

"كاس" تعلق عقوبة الإغلاق الجزئي لملعب أتلتيكو

مدريد - رويترز

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أعلنت محكمة التحكيم الرياضية "كاس" يوم الأربعاء، أنها علقت عقوبة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ضد أتلتيكو مدريد بغلق جزء من ملعبه في إياب دور الثمانية لدوري الأبطال أمام مانشستر سيتي.

وعاقب "يويفا" أتلتيكو يوم الاثنين بغلق مدرج سعته خمسة آلاف متفرج على الأقل في ملعب واندا متروبوليتانو بعد اتهام مشجعيه بالتصرف بعنصرية وإلقاء أجسام من المدرجات.

وتقدم أتلتيكو بطعن إلى المحكمة الرياضية، وقالت المحكمة في بيان إنها قررت تعليق العقوبة: عند الأخذ في الاعتبار التداعيات الخطيرة على الأمن المحلي في حال فرض الإغلاق الجزئي للملعب في هذا الوقت المتأخر.

وقال أتلتيكو إنه سيسمح بدخول أي مشجع يملك تذكرة لمباراة الإياب المقرر إقامتها في وقت لاحق يوم الأربعاء.

وكان "يويفا" أمر أتلتيكو أيضا بعرض لافتة عليها عبارة لمكافحة العنصرية إلى جانب شعار الاتحاد الأوروبي للعبة.

وفاز سيتي 1-صفر ذهابا بفضل هدف كيفن دي بروين. وسيتأهل الفائز من المواجهة للعب في الدور قبل النهائي أمام ريال مدريد الذي تفوق 5-4 على تشيلسي في مجموع مباراتي دور الثمانية يوم الثلاثاء.

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