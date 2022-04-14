ليستر يهزم أيندهوفن ويبلغ نصف نهائي دوري المؤتمر

تأهل فريق ليستر سيتي الإنجليزي إلى الدور قبل النهائي من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على مضيفه أيندهوفن الهولندي 2 - 1، في إياب دور الثمانية من المسابقة.
كانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي، ليتأهل ليستر متفوقا 2 - 1 بمجموع المباراتين.
وتقدم أيندهوفن عن طريق إيران زاهافي في الدقيقة 27، قبل أن يدرك جيمس ماديسون التعادل لليستر سيتي في الدقيقة 78.
وفي الدقيقة 88 سجل ريكاردو بيريرا الهدف الثاني لليستر سيتي، وهو الهدف الذي منح فريقه الفوز وبطاقة العبور للمربع الذهبي.
وبات ليستر أول المتأهلين للدور قبل النهائي، في انتظار ثلاث مباريات أخرى تقام في وقت لاحق من يوم الخميس، تجمع بين روما الإيطالي وبودو جليمت النرويجي، وباوك اليوناني ومارسيليا الفرنسي، وسلافيا براغ التشيكي وفينورد الهولندي.
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