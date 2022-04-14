ليفربول يتعادل مع بنفيكا ويتأهل إلى نصف النهائي

تعادل ليفربول 3-3 مع ضيفه بنفيكا في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء ليضرب موعدا مع فياريال في قبل النهائي.
وبلغ ليفربول قبل النهائي بعد فوزه 6-4 في نتيجة مباراتي الذهاب والعودة رغم إجراء الألماني يورجن كلوب مدرب الفريق سبعة تغييرات على التشكيلة التي تعادلت 2-2 مع مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد يوم الأحد الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وافتتح إبراهيما كوناتي أهداف ليفربول بعد 21 دقيقة من البداية قبل أن يدرك غونزالو راموس التعادل للضيوف في الدقيقة 32.
لكن روبرتو فيرمينو أحرز هدفين متتاليين في الشوط الثاني ليجعل النتيجة 3-1 لأصحاب الأرض.
وقلص الأوكراني رومان يارمتشوك الفارق لبنفيكا في الدقيقة 73 ثم تعادل داروين نونيز للضيوف قبل النهاية بثماني دقائق.
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