.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

هاكر يسرق وثائق رئيس الاتحاد الإسباني

  • الخط
روبياليس
روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم

هاكر يسرق وثائق رئيس الاتحاد الإسباني

مدريد - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، يوم الخميس، أنه تعرض لهجوم إلكتروني "هاكر" أسفر عن فقدان بيانات ووثائق تخص لويس روبياليس، رئيس الاتحاد.

وكشف اتحاد الكرة الإسباني إن سكرتيره العام أندرو كامبس تعرض أيضًا لسرقة بيانات نصية وصوتية خاصة به، مضيفا أنه تم إبلاغ الشرطة بالحادث.

وأضاف الاتحاد: من المحتمل أن تكون هذه البيانات الشخصية، التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني بقصد إجرامي واضح، قد عُرضت على وسائل إعلام مختلفة.

وأشار إلى أنه تم إبلاغه بأن أحد الصحافيين قد عُرض عليه المواد التي تم الاستيلاء عليها في مكالمة هاتفية، وأنه قد يتم نشرها قريبا.

وحذر الاتحاد من أن هذا سيكون نشرا غير قانوني للأسرار التجارية، وانتهاكا لحقوق الأشخاص المعنيين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الشرطة الألمانية تكشف مخطط لخطف شخصيات ألمانية بارزة الشرطة الألمانية تكشف مخطط لخطف شخصيات ألمانية بارزة
اكتشف المزيد