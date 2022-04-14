هاكر يسرق وثائق رئيس الاتحاد الإسباني

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، يوم الخميس، أنه تعرض لهجوم إلكتروني "هاكر" أسفر عن فقدان بيانات ووثائق تخص لويس روبياليس، رئيس الاتحاد.
وكشف اتحاد الكرة الإسباني إن سكرتيره العام أندرو كامبس تعرض أيضًا لسرقة بيانات نصية وصوتية خاصة به، مضيفا أنه تم إبلاغ الشرطة بالحادث.
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وأضاف الاتحاد: من المحتمل أن تكون هذه البيانات الشخصية، التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني بقصد إجرامي واضح، قد عُرضت على وسائل إعلام مختلفة.
وأشار إلى أنه تم إبلاغه بأن أحد الصحافيين قد عُرض عليه المواد التي تم الاستيلاء عليها في مكالمة هاتفية، وأنه قد يتم نشرها قريبا.
وحذر الاتحاد من أن هذا سيكون نشرا غير قانوني للأسرار التجارية، وانتهاكا لحقوق الأشخاص المعنيين.
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