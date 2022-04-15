إنتر يخطف الصدارة مؤقتاً بنقاط سبيزيا

انتزع فريق إنتر ميلان صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بعدما تغلب على مضيفه سبيزيا 3 - 1 يوم الجمعة في افتتاح المرحلة الثالثة والثلاثين من المسابقة.
ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 69 نقطة ليحتل المركز الأول بفارق نقطة واحدة أمام ميلان الذي يستضيف جنوى في المرحلة نفسها، بينما تجمد رصيد سبيزيا عند 33 نقطة في المركز الخامس عشر.
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وافتتح مارسيلو بروزوفيتش التسجيل لإنتر ميلان في الدقيقة 31 ثم أضاف لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 73.
وقبل دقيقتين فقط من نهاية المباراة، رد سبيزيا بهدف وحيد سجله جيوليو ماجيوري، قبل أن يختتم أليكسيس سانشيز التسجيل بالهدف الثالث لإنتر ميلان في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.
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