بداية قوية لدايغو وجوهور دار التعظيم في الشرق

استهل دايغو الكوري الجنوبي وجوهور دار التعظيم الماليزي دور المجموعات لشرق القارة في مسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم بقوة عندما تغلب الأول على شاندونغ تايشان الصيني 7-صفر والثاني على ضيفه غوانزو الصيني 5-صفر يوم الجمعة في الجولة الأولى.

في المباراة الاولى ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تقام جميع مبارياتها في بوريرام التايلاندية، فرض البرازيلي زيكا نفسه نجمًا لمباراة دايغو وشاندونغ تايشان بتسجيله ثلاثية في الدقائق 19 و26 و77، واضاف لي كيون-هو (1) وهونغ تشول (48) والبرازيلي الاخر برونو لاماس (67) وجونغ تشي-اين (69) الأهداف الاربعة الأخرى.

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وفي المجموعة ذاتها، فاز أوراوا ريد دايموندز الياباني على ليون سيتي السنغافوري 4-1 على نفس الملعب في بوريرام.

وسجل الدنماركي كاسبر يونكر (8) وآتارو ايساكا (15) والسويدي ديفيد موبيرغ (42) ويوسوكي ماتسو (47) أهداف أوراوا ريد دايموندز، فيما سجل موبيرغ (43 بالخطأ في مرمى فريقه) هدف ليون سيتي الوحيد.

وتقام الجولة الثانية الاثنين، حيث يلتقي دايغو مع ليون سيتي، وأوراوا ريدز مع شاندونغ تايشان.

وفي المجموعة التاسعة التي تقام مبارياتها في جوهور بهرو الماليزية، أفاد جوهر دار التعظيم من أفضلية اللعب على أرضه لسحق غوانزو الصيني 5-صفر على ستاد السلطان إبراهيم.

وسجل البرازيلي بيرغسون داسيلفا (10 و28 و53) وهي ليبان (14 خطأ في مرمى فريقه) ورمضان سيف الله (82) الأهداف.

وأكمل غوانزو المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد غوان هاوجين في الدقيقة 70. وفي المجموعة ذاتها، تعادل كاواساكي فرونتال الياباني مع أولسان هيونداي الكوري الجنوبي 1-1 على ستاد تان سري داتو حجي حسن يونس في جوهور بهرو أيضاً.

وتقدم أولسان هيونداي عبر البرازيلي ليو سوزا في الدقيقة 21، وأدرك كاواساكي فرونتال التعادل عن طريق شينتارو كورومايا (90+4). وتصدر جوهور ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق نقطتين أمام كاواساكي فرونتال وأولسان هيونداي، في حين يحتل غوانزو المركز الأخير من دون رصيد.

وفي الجولة الثانية الاثنين المقبل، يلعب غوانغجو مع كاواساكي فرونتال، وأولسان هيونداي مع جوهور دار التعظيم. وفي المجموعة السابعة التي تقام مبارياتها في تايلاند، نجح جيونام دراغونز الكوري الجنوبي في تحقيق الفوز على يونايتد سيتي الفلبيني 1-صفر في باثوم ثاني.

وسيطر التعادل السلبي على نتيجة المباراة حتى الدقيقة 87 عندما خطف جيونام دراغونز هدف الفوز الثمين بواسطة الكوسوفي ليونارد بيلانا. وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها تعادل باثوم يونايتد التايلاندي مع ملبورن سيتي الأسترالي 1-1 على نفس الملعب.

وتقدم ملبورن سيتي عبر أندريو نبوت (22)، قبل أن يدرك باثوم يونايتد التعادل عن طريق تيراسيل دانغدا (35). وفي الجولة الثانية يلتقي جيونام دراغونز مع باثوم يونايتد، وملبورن سيتي مع يونايتد سيتي.

ويتأهل إلى دور الـ16 في لمنطقة شرق آسيا الفريق الحاصل على المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في المجموعات الخمس.