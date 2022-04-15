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تشافي بعد السقوط الكارثي: لم نفشل.. ونركز على الدوري

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تشافي متحدثاً بعد اللقاء

تشافي بعد السقوط الكارثي: لم نفشل.. ونركز على الدوري

العربية. نت

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رفض تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، وصف خروج الفريق من ربع نهائي الدوري الأوروبي أمام آينتراخت فرانكفورت بالفشل، مؤكدا أنه النادي الكاتالوني كان سيئا كما أن الأجواء في الملعب لم تساعده.

وواصل آينتراخت فرانكفورت الألماني مغامرته في بطولة الدوري الأوروبي، وصعد للدور قبل النهائي للمسابقة القارية، بعدما فجر مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه المثير 3 - 2 على مضيفه برشلونة الإسباني، يوم الخميس، في إياب دور الثمانية للبطولة.

وقال تشافي في تصريحات بعد اللقاء: لم نفشل، لا نرى الخروج بهذه الطريقة، إنها خيبة أمل، هدفنا التأهل إلى دوري أبطال أوروبا وما زالت الفرصة متاحة.

وأضاف: لم نعرف كيف نتغلب عليهم، إنهاء أخطاء يتم دفع ثمنها، نغادر البطولة محبطين، ودعونا نركز على الدوري الإسباني، كما أننا لم نلعب بشكل جيد، لقد لعبوا أفضل منا وسجلوا هدفا رائعا مع خسارة سخيفة لنا، إنه لأمر مخز لأنه كانت لدينا فرصة الفوز بالدوري الأوروبي، ويجب تهنئة آينتراخت فرانكفورت لأنهم يستحقون ذلك.

وبشأن الحضور الجماهيري الكبير للفريق الألماني على ملعب "كامب نو"، أوضح تشافي: إنه دليل على أن الأجواء لم تساعدنا، بدا وكأنه نهائي، مع تقسيم الملعب، على النادي تفقد الأمر لقد كان خطأ في التقدير من جانبنا.

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