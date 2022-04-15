غوارديولا ينتظر معرفة حالة دي بروين لمواجهة ليفربول

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إنه سيعرف في اللحظة الأخيرة مدى جاهزية كيفن دي بروين لمباراة قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم السبت أمام ليفربول بعد أن عجز لاعب خط الوسط عن التدريب بسبب غرز في ربلة الساق.

واستبدل دي بروين في الشوط الثاني من مباراة دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا أمام مضيفه أتلتيكو مدريد وقال غوارديولا إن الدولي البلجيكي والمدافع كايل ووكر الذي تعرض لإصابة في ساقه لم يتدربا.

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وقال غوارديولا للصحفيين يوم الجمعة قبل المباراة على استاد ويمبلي "لديه بعض الغرز في ربلة الساق .. ليست إصابة عضلية. سنعرف غدا حالة دي بروين وأيضا ووكر. أصيب ووكر بالتواء شديد لكن حالته تتحسن. (المدافع) روبن دياز تدرب اليوم وسنرى ما الذي سيحدث معه".

واستعان غوارديولا بحارس المرمى الأمريكي زاك ستيفن في كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم لكنه لم يؤكد ما إذا كان سيبدأ المباراة على حساب الحارس الأساسي إيدرسون.

وأضاف "سأفكر فيما إذا كان ستيفن سيبدأ المباراة لكنني عادة أدفع به في مباريات الكأس. سأناقش الأمر مع الأطباء".

ولعب مانشستر سيتي بأداء منضبط ليتعادل بصعوبة بدون أهداف مع مضيفه أتلتيكو مدريد بعد مباراة متوترة وتأهل للدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا متفوقا 1-صفر في النتيجة الإجمالية ليحدد موعدا مع جاره ريال مدريد.

وسيخوض سيتي مباراة ليفربول بعد ثلاثة أيام فقط من مباراة الإياب أمام أتليتيكو في مدريد وتدرب الفريق الإنجليزي في ملعب ميلوول المنافس بالدرجة الثانية لتجنب السفر من مانشستر إلى لندن.

وقال "السفر من مانشستر إلى لندن مرهق. حاول المسؤولون في النادي العثور على مكان ما بالقرب منا ولهذا السبب استخدمنا ملعب ميلوول".

وتعادل سيتي وليفربول 2-2 في مواجهة على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مطلع هذا الأسبوع وشبه غوارديولا اللعب مع فريق يورغن كلوب مرة أخرى بالتنافس الذي كان بينه وبين ريال مدريد عندما قاد برشلونة.

وقال "لعبنا مع ريال مدريد أربع مرات في عشرة أيام. إنها المرة الثانية التي نواجه فيها نفس الفريق". تتعلم دائما عندما تواجه ليفربول. عندما تلعب في وقت قصير، تتعلم المزيد. إنها مثل كرة السلة".