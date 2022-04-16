بترو أتلتيكو يلحق بصن داونز خسارته الأولى في دوري الأبطال

ألحق بترو أتلتيكو الأنغولي بضيفه ماميلودي صن داونز خسارته الأولى في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم هذا الموسم، وحوّل تأخره بهدف إلى فوز 2-1 في ذهاب دور الثمانية يوم السبت.

وتقدم لايل لاكاي بهدف للفريق الجنوب أفريقي، الذي فاز في خمس من ست مباريات في دور المجموعات، بعد مرور ست دقائق من البداية.

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وأدرك تياغو أزولاو التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 16، وأضاف يانو هدف الانتصار في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وتقام مباراة الإياب في جنوب أفريقيا يوم السبت المقبل، ويكفي صن داونز الفوز بهدف وحيد للتأهل إلى الدور قبل النهائي وسيلعب الفائز من هذه المواجهة مع شباب بلوزداد الجزائري أو الوداد المغربي.