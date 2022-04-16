غياب هرنانديز وكومان أمام أرمينيا بيلفيلد للإصابة

أعلن نادي بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم يوم السبت أنه سيفتقد جهود المدافع لوكاس هرنانديز والجناح كينغسلي كومان خلال المباراة أمام مضيفه أرمينيا بيلفيلد يوم الأحد.

وأوضح بايرن أن هرنانديز وكومان لم يشاركا في التدريبات يوم السبت بسبب إصابة عضلية وبالتالي لن يسافرا مع الفريق إلى بيلفيلد. وقد يعتمد المدرب يوليان ناغلسمان مجددا على المدافع بونا سار بعد تعافيه من الإصابة. ويتطلع بايرن لاستعادة إتزانه بعد خروجه من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا على يد فياريال الإسباني.

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ويحتاج بايرن للفوز على بيلفيلد لاستعادة فارق التسع نقاط التي تفصله عن أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند، قبل خوض المواجهة التي قد تصبح حاسمة بين الفريق الأسبوع المقبل.